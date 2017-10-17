Крупная партия героина изъята в Копейске

В Копейске (Челябинская область) полицейские задержали женщину и двух мужчин, торговавших героином, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

По информации пресс-службы регионального ГУ МВД, на улице Кожевникова у ранее судимой челябинки было изъято более 17 граммов героина.

«В дальнейшем сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД Челябинской области во взаимодействии с копейскими коллегами по подозрению в сбыте героина задержали двух мужчин — оба нигде не работают, имеют судимости», — говорится в сообщении.

При проведении обысков в квартирах злоумышленников было обнаружено свыше 1 кг героина.