Крупная партия героина изъята в Копейске
По подозрению в незаконном обороте наркотиков задержаны три человека.
По подозрению в незаконном обороте наркотиков задержаны три человека.
В Копейске (Челябинская область) полицейские задержали женщину и двух мужчин, торговавших героином, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
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«В дальнейшем сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД Челябинской области во взаимодействии с копейскими коллегами по подозрению в сбыте героина задержали двух мужчин — оба нигде не работают, имеют судимости», — говорится в сообщении.
При проведении обысков в квартирах злоумышленников было обнаружено свыше 1 кг героина.
По данному факту возбуждены дела по части 2 статьи 228 (незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств) и части 4 статьи 228.1 (незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств) УК РФ. Задержанным грозит до 20 лет лишения свободы.