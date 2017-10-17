В Ростовской области осудили организатора игорного бизнеса
Жителя Таганрога признали виновным в незаконной организации азартных игр в Матвеевом Кургане. Об этом сообщает
Жителя Таганрога признали виновным в незаконной организации азартных игр в Матвеевом Кургане. Об этом сообщает
Суд установил, что обвиняемый в сентябре 2016 года в торговом комплексе на железнодорожной станции Матвеев Курган утроил игорный клуб, где проводил азартные игры через интернет.
Суд оштрафовал мужчину на 200 тыс. руб. Всю компьютерную технику из игорного заведения уничтожат. Приговор в законную силу не вступил.