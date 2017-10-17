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12:35 (мск), источник: Новый Калининград

В ДТП на Черняховского пострадала пассажирка автобуса

В Калининграде на улице Черняховского произошло ДТП, в результате которого пострадал человек. Об этом корреспонденту «Нового Калининграда» сообщили в пресс-службе областного УМВД во вторник.

Источник: Новый Калининград

В 12:40 48-летний водитель автобуса «МАЗ» при столкновении с автомобилем «Рено» допустил падение 43-летней пассажирки в салоне. В результате ДТП женщина получила травмы.

Еще одно ДТП произошло в 20:05 на улице Заводской. 44-летний водитель автомобиля «Ниссан» на прямом участке дороги допустил наезд на двигавшегося в попутном направлении 26-летнего велосипедиста. Велосипедист доставлен в больницу.

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