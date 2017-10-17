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11:07 (мск), источник: ДЕЙТА

Новая рассылка в WhatsApp пугает родителей Дальнего Востока

Новая спам-рассылка в популярном мессенджере рассказывает о новом наркотике, который, якобы, распространяют неизвестные среди детей под видом конфет, сообщает Deita. ru.

Источник: ДЕЙТА

«Просьба передать это, даже если у вас нет детей в школе. Родители должны знать об этом наркотике. Это новый препарат, известный как «земляника «. Существует тип кристаллов, выглядит как клубничные поп-рок (конфета, которая шипит и «тает» в вашем рту)» — гласит сообщение. Автор утверждает, что существует несколько вкусов — земляника, шоколад, апельсин и арахис.

«Ребёнок съел это думая, что это конфета, и его доставили в больницу в тяжелом состоянии», — сообщает автор рассылки.

Конкретные факты в сообщении отсутствуют, что, однако, не мешает родителям Приморья впадать в панику, опасаясь за своих детей.

Напомним, рассылки в WhatsApp в последнее время стали одним из популярнейших средств «закошмарить» людей очередной страшилкой. Так, весной 2017 года активно распространялось сообщение о фонариках-убийцах в Приморье. Подтверждения данная информация не нашла.

Василий Кучин.

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