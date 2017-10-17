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11:12 (мск), источник: Вести - Новосибирск

Житель Новосибирской области почти год не отпускал пациентов реабилитационного центра

Мужчину приговорили к 3,5 годам лишения свободы условно с испытательным сроком полтора года, об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Новосибирской области.

Житель Новосибирской области почти год не отпускал пациентов реабилитационного центра, рассказали в пресс-службе прокуратуры НСО.

С сентября 2014 по июнь 2015 года мужчина с подельниками незаконно держали людей в поселке Молот в Коченевском районе в, так называемом, реабилитационном центре. Шесть человек оказались заперты в домах под предлогом лечения от алкогольной и наркотической зависимостей.

В отношении мужчины завели уголовное дело по статье 127 УК РФ (незаконное лишение человека свободы, совершенное группой лиц по предварительному сговору). Осужденный полностью признал свою вину. 30-летнего жителя Новосибирской области приговорили к 3,5 годам лишения свободы условно.

Приговор в законную силу не вступил.

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