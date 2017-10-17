Житель Новосибирской области почти год не отпускал пациентов реабилитационного центра

С сентября 2014 по июнь 2015 года мужчина с подельниками незаконно держали людей в поселке Молот в Коченевском районе в, так называемом, реабилитационном центре. Шесть человек оказались заперты в домах под предлогом лечения от алкогольной и наркотической зависимостей.