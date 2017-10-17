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15:10 (мск), источник: Городской репортер

В Гуково покупатель несколько раз ударил продавщицу камнем по голове

В Гуково задержан 29-летний мужчина, который подозревается в разбое. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Ростовской области.

По предварительным данным, мужчина собирался купить пачку сигарет в киоске. Когда 63-летняя продавщица потянулась за товаром, он нанес ей несколько ударов камнем по голове, а затем скрылся.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Разбой». Выясняются все обстоятельства дела.

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