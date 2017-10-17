В Гуково покупатель несколько раз ударил продавщицу камнем по голове
В Гуково задержан 29-летний мужчина, который подозревается в разбое. Об этом сообщает
В Гуково задержан 29-летний мужчина, который подозревается в разбое. Об этом сообщает
По предварительным данным, мужчина собирался купить пачку сигарет в киоске. Когда 63-летняя продавщица потянулась за товаром, он нанес ей несколько ударов камнем по голове, а затем скрылся.
В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Разбой». Выясняются все обстоятельства дела.