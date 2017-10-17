В Волгограде сразу три человека оказались под колесами отечественного внедорожника

В 18.35 автомобиль «ВАЗ-2121», которым управлял 68-летний водитель, следовал со стороны Советского района в сторону Красноармейского района по ул. Кирова. В этот момент трое пешеходов переходили проезжую часть дороги. 65-летняя и 44-летняя женщины, а также 48-летний мужчина пересекали магистраль в зоне действия нерегулируемого пешеходного перехода слева направо по ходу движения транспортного средства, когда их сбила «Нива».