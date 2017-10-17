Молодые волгоградки стали жертвами мошенников
Мошенники в Волгограде становятся изворотливей. С пенсионеров, которые стали несравненно бдительнее, они всё чаще переключаются на молодых людей.
Мошенники в Волгограде становятся изворотливей. С пенсионеров, которые стали несравненно бдительнее, они всё чаще переключаются на молодых людей.
Как сообщили РИАЦ в
Другая девушка разместила в интернете объявление о продаже автомобильной резины. Через некоторое время ей перезвонил незнакомый мужчина и сообщил, что хочет приобрести автомобильные шины. Звонивший попросил подключить услугу «мобильный банк» и выполнить ряд операций. После того, как волгоградка выполнила просьбы звонившего, с ее счета были списаны 14 тысяч рублей.
В настоящий момент полицейские проводят оперативные мероприятия, направленные на установление личностей злоумышленников.