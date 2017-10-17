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15:09 (мск), источник: РИАЦ

Молодые волгоградки стали жертвами мошенников

Мошенники в Волгограде становятся изворотливей. С пенсионеров, которые стали несравненно бдительнее, они всё чаще переключаются на молодых людей.

Источник: РИАЦ

Как сообщили РИАЦ в пресс-службе УМВД России по Волгограду, жертвами мошенников стали молодые волгоградки.

Продавцу-кассиру на служебный телефон позвонил неизвестный и предложил перезагрузить денежный терминал, установленный в магазине. Для перезагрузки звонивший попросил внести 21800 рублей, которые впоследствии пообещал вернуть. Выполнив все указания, девушка стала предпринимать попытки связаться по телефону с незнакомцем, но мошенник так и не вышел на связь.

Другая девушка разместила в интернете объявление о продаже автомобильной резины. Через некоторое время ей перезвонил незнакомый мужчина и сообщил, что хочет приобрести автомобильные шины. Звонивший попросил подключить услугу «мобильный банк» и выполнить ряд операций. После того, как волгоградка выполнила просьбы звонившего, с ее счета были списаны 14 тысяч рублей.

В настоящий момент полицейские проводят оперативные мероприятия, направленные на установление личностей злоумышленников.

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