Молодые волгоградки стали жертвами мошенников

Источник: РИАЦ

Как сообщили РИАЦ в пресс-службе УМВД России по Волгограду, жертвами мошенников стали молодые волгоградки.

Продавцу-кассиру на служебный телефон позвонил неизвестный и предложил перезагрузить денежный терминал, установленный в магазине. Для перезагрузки звонивший попросил внести 21800 рублей, которые впоследствии пообещал вернуть. Выполнив все указания, девушка стала предпринимать попытки связаться по телефону с незнакомцем, но мошенник так и не вышел на связь.

Другая девушка разместила в интернете объявление о продаже автомобильной резины. Через некоторое время ей перезвонил незнакомый мужчина и сообщил, что хочет приобрести автомобильные шины. Звонивший попросил подключить услугу «мобильный банк» и выполнить ряд операций. После того, как волгоградка выполнила просьбы звонившего, с ее счета были списаны 14 тысяч рублей.