В Сызрани в берег на полной скорости врезался катер рыбаков

В протоках напротив Сызрани произошло ЧП с катером рыбаков. Как пишет 63.ru, в понедельник, 16 октября, днем судно на полной скорости въехало в берег, проехало по земле несколько метров и остановилось, врезавшись в деревья.

— Людей, которые находились в катере, доставили в больницу, — уточнили собеседники портала.

Очевидно, находившиеся на судне не справились с управлением.