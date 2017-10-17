В Сызрани в берег на полной скорости врезался катер рыбаков
Двоих находившихся на катере мужчин отвезли в больницу.
Двоих находившихся на катере мужчин отвезли в больницу.
В протоках напротив Сызрани произошло ЧП с катером рыбаков. Как пишет 63.ru, в понедельник, 16 октября, днем судно на полной скорости въехало в берег, проехало по земле несколько метров и остановилось, врезавшись в деревья.
— Людей, которые находились в катере, доставили в больницу, — уточнили собеседники портала.
Очевидно, находившиеся на судне не справились с управлением.
По информации местных СМИ, на борту было двое рыбаков, которые тренировались перед началом крупных соревнований спиннигистов Pro Anglers League. Турнир пройдет под Сызранью на следующей неделе.