Кафе горело предположительно из-за поджога в Ленинском районе Нижнего Новгорода 16 октября

Сообщение о пожаре в кафе-баре «Мираж» на ул. Героя Попова поступило в ЦУКС МЧС в 01:36. Согласно информации, в результате пожара сгорела обшивка, обгорело имущество и внутренняя отделка кафе на общей площади 10 кв.метров. По предварительным данным, предполагается, что причиной пожара стал поджог.