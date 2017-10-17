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11:10 (мск), источник: НИА-Нижний Новгород

Кафе горело предположительно из-за поджога в Ленинском районе Нижнего Новгорода 16 октября

Кафе горело предположительно из-за поджога в Ленинском районе Нижнего Новгорода 16 октября 2017 года. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по региону.

Источник: РИА "Новости"

Сообщение о пожаре в кафе-баре «Мираж» на ул. Героя Попова поступило в ЦУКС МЧС в 01:36. Согласно информации, в результате пожара сгорела обшивка, обгорело имущество и внутренняя отделка кафе на общей площади 10 кв.метров. По предварительным данным, предполагается, что причиной пожара стал поджог.

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