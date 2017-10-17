Санитарка выпала из окна Брестского областного онкодиспансера
17 октября, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Брестском областном онкодиспансере из окна на четвертом этаже выпала санитарка, сообщил БЕЛТА официальный представитель УВД облисполкома Сергей Дученко.
17 октября, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Брестском областном онкодиспансере из окна на четвертом этаже выпала санитарка, сообщил БЕЛТА официальный представитель УВД облисполкома Сергей Дученко.
О несчастном случае в милицию сообщил врач медучреждения. Он рассказал, что сегодня около 6.30 из окна на четвертом этаже выпала женщина 1980 года рождения. От полученных травм она скончалась.
В настоящее время сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства происшествия. Предварительно установлено, что смерть не носит криминального характера, а произошла по неосторожности.