Почему в посёлке Иркутского района полгода не видели почтальона?

Источник: Вести Иркутск

Сколько ни заглядывай, писем и газет всё равно в ящике нет. Как и почтальона на огромной улице Школьной в Грановщине. Он забыл сюда дорогу с апреля. Октябрина Ивановна теперь слишком поздно узнаёт, «как живёт пенсионер». Газету с таким названием она выписывает. Периодику должны доставлять каждую неделю. Но забирает её Октябрина Орлова сама, сразу по четыре газеты за месяц.

— Это нужно идти пешком, здесь большое расстояние. Улицы, видите, большие. Большая протяжённость. Почтовое отделение очень далеко.

— А где?

— На Ленской находится.

— Сколько примерно километров?

— Наверное, километров пять, — говорит жительница посёлка Грановщина Октябрина Орлова.

Причём по воскресеньям и понедельникам отделение не работает. И без почтальона в Грановщине ни туда и ни сюда — говорят соседи. Здесь почти на каждом заборе — ящик. И совсем не для красоты. Получать счета от налоговой, бандероли, извещения. Да мало ли что.

— Люди-то ждут. Ну, ладно, там, допустим, наложенный платёж, что-то такое, что мы можем отследить, у кого есть интернет. А так вот пенсионеры, кому посылка пришла. Вот дядя мне сказал, я напишу тебе письмо скоро — всё опишу, как и что. Нет до сих пор ничего, — говорит жительница посёлка Грановщина Ольга Солдатова.

Сегодня В Управлении федеральной почтовой службы региона нам объяснили, что почтальон сам уволился. И замену ему не искали. А соцвыплаты за всё время его отсутствия доставлял передвижной пункт.

— Мы не социальное предприятие, мы не финансируемся государством, главной нашей целью является извлечение прибыли. Здесь мы вправе организовывать свою деятельность с точки зрения рационального использования кадровых единиц, — говорит главный специалист по корпоративным коммуникациям УФПС Иркутской области Валерия Горелик.

Но для жителей половины посёлка Грановщины, оставшихся без связи, у почтовиков есть хорошие новости.