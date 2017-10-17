СКР дает обвиняемому в убийстве дочери экс-руководителя ЧТЗ пять дней на чтение дела

Как сообщили «ФедералПресс» в Центральном районном суде, накануне, 16 октября, судья Ирина Шершикова рассмотрела жалобу Николая Ефименко и его адвоката на действия следователя: обвиняемый в убийстве молодой человек отказался подписать протокол об окончании следственных действий, так как полагает, что работа над делом далека от завершения.

«В удовлетворении жалобы в порядке статьи 125 УПК РФ отказано, — отметила пресс-секретарь райсуда Наталья Прохорова. — Суд постановил, что действия следствия соответствуют уголовно-процессуальному законодательству. Кроме того, 18 октября суд рассмотрит уже ходатайство следствия об ограничении сроков ознакомления обвиняемого с материалами дела.

Как уточняет Наталья Прохорова, следствие просит ограничить Ефименко пятью рабочими днями: этого времени, по мнению сотрудников СКР, вполне хватит, чтобы прочесть девять томов уголовного дела. Жалобы же обвиняемого и его адвоката в следственных органах полагают попыткой потянуть время.

Напомним, 44-летняя дочь экс-гендиректора Челябинского тракторного завода Екатерина Платонова была убита 5 декабря 2016 года в мебельном салоне в Центральном районе Челябинска. По версии следствия, женщина пришла в магазин, чтобы забрать заказанную раннее душевую кабину, за которую она заплатила сотруднику магазина Николаю Ефименко большую сумму.

Заказа на месте не оказалось, между покупателем и продавцом возник конфликт. Молодой человек набросился на женщину и нанес ей более сотни ножевых ранений. Сам Ефименко вину отрицает: по его словам, в разгар конфликта в магазин ворвались двое неизвестных, которые убили Платонову и ранили его самого в ногу. После задержания продавца его родственники и адвокат также утверждали, что сотрудники полиции и СКР оказывали давление на парня, вынуждая его дать признательные показания. Недоверием к следствию, по всей видимости, объясняется и отказ обвиняемого подписывать протокол об окончании работы над делом.