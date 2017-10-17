В Крымске в ДТП с водителем без прав пострадали три человека

ДТП случилось в 12:50 на улице Советской. По предварительным данным, 18-летний водитель ВАЗ-2106 не выбрал безопасную скорость движения и не справился с управлением. Машина съехала с дороги и врезалась в дерево. Позже стало известно, что у водителя не было прав, сообщает отдел пропаганды УГИБДД ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.