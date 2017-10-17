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11:36 (мск), источник: Вести Сочи

За попытку провоза в Сочи наркотиков житель Абхазии получил 10 лет тюрьмы

За попытку провоза в Сочи крупной партии наркотиков житель Абхазии получил более 10 лет заключения в колонии строго режима. Об этом сообщает пресс-служба ПУ ФСБ России по Краснодарскому краю.

Весной этого года житель республики Абхазия Гоча Харчилава был задержан на МАПП «Адлер». В ходе личного досмотра пограничники выявили и изъяли у 34-летнего мужчины три полимерных пакетика с порошкообразным веществом. Химическая экспертиза установила, что изъятые вещества — сильнодействующие наркотики мефедрон и N-метилэфедрон.

Суд признал Харчелаву виновным и назначил ему наказание в виде 10 лет лишения свободы в колонии строго режима. Приговор вступил в силу.

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