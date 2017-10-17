За попытку провоза в Сочи наркотиков житель Абхазии получил 10 лет тюрьмы
За попытку провоза в Сочи крупной партии наркотиков житель Абхазии получил более 10 лет заключения в колонии строго режима. Об этом сообщает
За попытку провоза в Сочи крупной партии наркотиков житель Абхазии получил более 10 лет заключения в колонии строго режима. Об этом сообщает
Весной этого года житель республики Абхазия Гоча Харчилава был задержан на МАПП «Адлер». В ходе личного досмотра пограничники выявили и изъяли у 34-летнего мужчины три полимерных пакетика с порошкообразным веществом. Химическая экспертиза установила, что изъятые вещества — сильнодействующие наркотики мефедрон и
Суд признал Харчелаву виновным и назначил ему наказание в виде 10 лет лишения свободы в колонии строго режима. Приговор вступил в силу.