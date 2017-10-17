Вместо режима ЧС в Зеленоградском районе введен режим повышенной готовности

Спасатели МЧС прекратили работы, теперь они продолжаются силами муниципалитета. В частности, по-прежнему перекачивается вода с польдерных земель в устье р. Тростянка и Куршский залив с помощью арендованной мобильной перекачивающей станции мощностью 1500 кубометров воды в час.
Как отметили в администрации, каждый час работы станции (ее предоставило МП «Водоканал» из Калининграда) обходится Зеленоградску в три тысячи рублей (если учесть, что станция работает неделю, стоимость работ превысила полмиллиона рублей — прим. «Нового Калининграда»).
Также продолжаются работы по откачке воды с улиц Живописной и Калининградской в поселке Сосновка; по восстановлению мелиоративного канала для отведения воды в реку Зеленоградка; по прочистке дренажных колодцев в поселке Откосово.
Напомним, как сообщало региональное управление МЧС, в субботу в Зеленоградском ГО был отменен режим чрезвычайной ситуации, который вводился из-за подтоплений населенных пунктов; всего пострадало 20 поселков. 9 октября в регионе в связи с затяжными дождями была объявлена чрезвычайная ситуация регионального характера в сельском хозяйстве. В 13 муниципалитетах местами стали невозможными уборка урожая и посев озимых культур. По данным администрации Зеленоградского ГО, пострадавшего сильнее всего, погибли зернобобовые культуры на 17,5% посевной площади, картофель — на 15%.