Вместо режима ЧС в Зеленоградском районе введен режим повышенной готовности

Спасатели МЧС прекратили работы, теперь они продолжаются силами муниципалитета. В частности, по-прежнему перекачивается вода с польдерных земель в устье р. Тростянка и Куршский залив с помощью арендованной мобильной перекачивающей станции мощностью 1500 кубометров воды в час.

Как отметили в администрации, каждый час работы станции (ее предоставило МП «Водоканал» из Калининграда) обходится Зеленоградску в три тысячи рублей (если учесть, что станция работает неделю, стоимость работ превысила полмиллиона рублей — прим. «Нового Калининграда»).

Также продолжаются работы по откачке воды с улиц Живописной и Калининградской в поселке Сосновка; по восстановлению мелиоративного канала для отведения воды в реку Зеленоградка; по прочистке дренажных колодцев в поселке Откосово.