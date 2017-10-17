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11:33 (мск), источник: Новый Калининград

Вместо режима ЧС в Зеленоградском районе введен режим повышенной готовности

В Зеленоградском городском округе вторую неделю продолжаются работы по откачке воды. Вместо режима чрезвычайной ситуации введен режим повышенной готовности, сообщает администрация округа на своем сайте.

Спасатели МЧС прекратили работы, теперь они продолжаются силами муниципалитета. В частности, по-прежнему перекачивается вода с польдерных земель в устье р. Тростянка и Куршский залив с помощью арендованной мобильной перекачивающей станции мощностью 1500 кубометров воды в час.

Как отметили в администрации, каждый час работы станции (ее предоставило МП «Водоканал» из Калининграда) обходится Зеленоградску в три тысячи рублей (если учесть, что станция работает неделю, стоимость работ превысила полмиллиона рублей — прим. «Нового Калининграда»).

Также продолжаются работы по откачке воды с улиц Живописной и Калининградской в поселке Сосновка; по восстановлению мелиоративного канала для отведения воды в реку Зеленоградка; по прочистке дренажных колодцев в поселке Откосово.

Напомним, как сообщало региональное управление МЧС, в субботу в Зеленоградском ГО был отменен режим чрезвычайной ситуации, который вводился из-за подтоплений населенных пунктов; всего пострадало 20 поселков. 9 октября в регионе в связи с затяжными дождями была объявлена чрезвычайная ситуация регионального характера в сельском хозяйстве. В 13 муниципалитетах местами стали невозможными уборка урожая и посев озимых культур. По данным администрации Зеленоградского ГО, пострадавшего сильнее всего, погибли зернобобовые культуры на 17,5% посевной площади, картофель — на 15%.

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