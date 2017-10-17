Полиция начала проверку из-за убийств животных фермером из Омской области
Местный частный предприниматель уже зверски убил несколько зверей и птиц.
Местный частный предприниматель уже зверски убил несколько зверей и птиц.
Правоохранители начали разбираться в вопиющей ситуации поселка Москаленский Марьяновского района. Как сообщили местные жители, частный предприниматель и глава фермерского хозяйства Владимир А. издевается и жестоко убивает животных соседей. Так, на его совести смерти баранов, собак, кур, кошек односельчан.
Последнее убийство произошло 15 октября. Тогда на глазах у детей предприниматель оторвал кошке лапку и бросил умирающее животное через забор, сообщает местная жительница. Также сельчанка заявила, что фермер начал мстить и угрожать соседям, когда они пытались остановить его зверства.
Перепуганные жители обратились в правоохранительные органы, не в силах больше терпеть зверства соседа и не желая терять своих питомцев и скотину.
Алексей Командыков, руководитель
— Полицейскими проверяется факт жесткого обращения с животными в Марьяновском районе. 15 октября в дежурную часть ОМВД России по Марьяновскому району поступило сообщение от жительницы поселка Москаленский о конфликте с соседом. По указанному адресу, на улицу Партизанскую, прибыл участковый уполномоченный полиции. В ходе предварительной проверки им установлено, что заявительница увидела, как сосед перебросил через забор тело кошки, найденной у него во дворе.
Как добавили в полиции, между соседями уже давно бушуют конфликты, но никаких подтверждений сведений у женщины, обратившейся в полицию, пока нет.
В настоящее время полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего, опрашивают свидетелей. По результатам проверки будет вынесено процессуальное решение.