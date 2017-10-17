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11:41 (мск), источник: Om1.ru

Полиция начала проверку из-за убийств животных фермером из Омской области

Местный частный предприниматель уже зверски убил несколько зверей и птиц.

Правоохранители начали разбираться в вопиющей ситуации поселка Москаленский Марьяновского района. Как сообщили местные жители, частный предприниматель и глава фермерского хозяйства Владимир А. издевается и жестоко убивает животных соседей. Так, на его совести смерти баранов, собак, кур, кошек односельчан.

Последнее убийство произошло 15 октября. Тогда на глазах у детей предприниматель оторвал кошке лапку и бросил умирающее животное через забор, сообщает местная жительница. Также сельчанка заявила, что фермер начал мстить и угрожать соседям, когда они пытались остановить его зверства.

Перепуганные жители обратились в правоохранительные органы, не в силах больше терпеть зверства соседа и не желая терять своих питомцев и скотину.

Алексей Командыков, руководитель пресс-службы УМВД по Омской области:

— Полицейскими проверяется факт жесткого обращения с животными в Марьяновском районе. 15 октября в дежурную часть ОМВД России по Марьяновскому району поступило сообщение от жительницы поселка Москаленский о конфликте с соседом. По указанному адресу, на улицу Партизанскую, прибыл участковый уполномоченный полиции. В ходе предварительной проверки им установлено, что заявительница увидела, как сосед перебросил через забор тело кошки, найденной у него во дворе.

Как добавили в полиции, между соседями уже давно бушуют конфликты, но никаких подтверждений сведений у женщины, обратившейся в полицию, пока нет.

В настоящее время полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего, опрашивают свидетелей. По результатам проверки будет вынесено процессуальное решение.

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