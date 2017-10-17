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11:51 (мск), источник: Югополис

В Краснодаре задержаны подозреваемые в коммерческом подкупе и вымогательстве

Следственный отдел по Центральному округу города Краснодара СКР по краю возбудил уголовное дело в отношении исполняющего обязанности начальника группы строительного контроля ООО «Инстройпроект» и специалиста отдела реконструкции и строительства Краснодарского территориального управления ГК «Российские автомобильные дороги».

Они подозреваются в коммерческом подкупе, совершенном группой лиц по предварительному сговору, сопряженном с вымогательством.

По версии следствия, между ООО «Параллель» и ОА «Донаэродорстрой» был заключен договор субподряда на выполнение работ по прокладке электрокабеля на автомобильной дороге М-4 «Дон». Мужчины, заведомо зная, что работы уже были выполнены, потребовали от генерального директора ООО «Параллель» 150 тысяч рублей за подписание акта и реестра освидетельствованных работ, что входило в их служебные полномочия. О противоправном предложении мужчин генеральный директор субподрядной организации сообщил в территориальный следственный отдел СКР. В мае 2017 года, встретившись с мужчинами, заявитель передал им 120 тысяч рублей, после чего дальнейшие действия злоумышленников были пресечены оперативными сотрудниками управления ФСБ по краю.

Проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается, сообщает «Югополису» пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

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