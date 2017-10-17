В Краснодаре задержаны подозреваемые в коммерческом подкупе и вымогательстве

По версии следствия, между ООО «Параллель» и ОА «Донаэродорстрой» был заключен договор субподряда на выполнение работ по прокладке электрокабеля на автомобильной дороге М-4 «Дон». Мужчины, заведомо зная, что работы уже были выполнены, потребовали от генерального директора ООО «Параллель» 150 тысяч рублей за подписание акта и реестра освидетельствованных работ, что входило в их служебные полномочия. О противоправном предложении мужчин генеральный директор субподрядной организации сообщил в территориальный следственный отдел СКР. В мае 2017 года, встретившись с мужчинами, заявитель передал им 120 тысяч рублей, после чего дальнейшие действия злоумышленников были пресечены оперативными сотрудниками управления ФСБ по краю.