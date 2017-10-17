Пожар на подстанции вспыхнул в центре Новосибирска

Возгорание произошло в 13 часов 17 октября на стройке, которая находится на улице Ипподромской, недалеко от перекрестка улиц Кирова и Шевченко, передает «АСТ-54». Вокруг места пожара образовалось сильное задымление. К 14.30 огонь был потушен.

В ГУ МЧС по Новосибирской области уточнили, что горела кирпичная электрическая подстанция площадью пять на пять метров рядом с домом № 8 на улице Ипподромской. Пожарным пришлось подождать с началом тушения, пока администрация объекта не подтвердила, что здание обесточено.

Выяснилось, что горела пластиковая труба, являющаяся частью коллектора. Причина возгорания пока не установлены. Пострадавших нет.

«Римский квартал… Так себе название. В июле 64 года при императоре Нероне великий пожар уничтожил 11 из 14 кварталов Рима», — съязвил один ид подписчиков «АСТ-54».