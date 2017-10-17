Пожар на подстанции вспыхнул в центре Новосибирска
Огонь охватил электроподстанцию на территории строящегося ЖК «Римский квартал» в Октябрьском районе Новосибирска. Очевидцы сообщали о нескольких взрывах.
Огонь охватил электроподстанцию на территории строящегося ЖК «Римский квартал» в Октябрьском районе Новосибирска. Очевидцы сообщали о нескольких взрывах.
Возгорание произошло в 13 часов 17 октября на стройке, которая находится на улице Ипподромской, недалеко от перекрестка улиц Кирова и Шевченко, передает «АСТ-54». Вокруг места пожара образовалось сильное задымление. К 14.30 огонь был потушен.
В ГУ МЧС по Новосибирской области уточнили, что горела кирпичная электрическая подстанция площадью пять на пять метров рядом с домом № 8 на улице Ипподромской. Пожарным пришлось подождать с началом тушения, пока администрация объекта не подтвердила, что здание обесточено.
Выяснилось, что горела пластиковая труба, являющаяся частью коллектора. Причина возгорания пока не установлены. Пострадавших нет.
«Римский квартал… Так себе название. В июле 64 года при императоре Нероне великий пожар уничтожил 11 из 14 кварталов Рима», — съязвил один ид подписчиков «АСТ-54».
В конце августа пожар охватил куда более серьезный объект в Новосибирске — трансформаторную подстанцию ТЭЦ-2. В результате от электроснабжения была отключена часть жителей Ленинского района. Площадь возгорания составила 50 квадратных метров. На месте происшествия работали около 56 сотрудников МЧС и более 20 единиц техники.