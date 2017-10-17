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11:48 (мск), источник: АиФ Прикамье

В Чердыни будут судить депутата, который насмерть сбил подростка

С места ДТП водитель скрылся.

В Чердыни перед судом предстанет 40-летний депутат Земского собрания. Мужчину обвиняют в «Нарушении правил дорожного движения, повлекшем гибель подростка».

«По версии следствия, вечером 22 декабря 2016 года в поселке Рябинино Чердынского района мужчина, управляя своим внедорожником допустил наезд на несовершеннолетнего пешехода», — сообщили в следственном управлении СКР по Пермскому краю.

Подросток получил многочисленные травмы и погиб на месте ДТП. Депутат с места происшествия скрылся.

Следователи назначили и провели четыре судебные экспертизы. На допросах они заметили противоречия в словах свидетелей и провели очные ставки.

В результате удалось собрать достаточную доказательную базу. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

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