ЕСПЧ не нашел политики в деле «Ив Роше» в отношении братьев Навальных
В Минюсте РФ также сообщили, что суд значительно уменьшил заявленные суммы компенсации морального вреда.
В Минюсте РФ также сообщили, что суд значительно уменьшил заявленные суммы компенсации морального вреда.
МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) не установил политического преследования в уголовном деле «Ив Роше» в отношении братьев Навальных. Об этом сообщили в
«ЕСПЧ отказался признавать наличие “политической мотивированности” в действиях национальных правоохранительных органов по привлечению к ответственности братьев Навальных в связи с совершенными ими преступлениями», — отметили в Минюсте. В министерстве добавили, что явная неприемлемость жалобы в части заявления о политическом преследовании «была настолько очевидной для Европейского суда, что доводы заявителей о якобы наличии политической подоплеки в их уголовном преследовании даже не были включены в предмет исследования» и ЕСПЧ отказал заявителям в части этой претензии еще на стадии коммуникации (приема жалобы к рассмотрению — прим. ТАСС).
Вместе с тем в Минюсте не согласны с позицией ЕСПЧ о наличии процессуальных нарушений при привлечении Навальных к уголовной ответственности и применении норм российского уголовного и гражданского законодательства. «В настоящее время постановление ЕСПЧ по делу “Навальные против России” не вступило в силу. Правовая позиция по вопросу его возможного обжалования в Большую палату ЕСПЧ будет сформирована в трехмесячный срок», — добавили в Минюсте.
30 декабря 2014 года Алексей и Олег Навальные были признаны виновными Замоскворецким судом Москвы по делу о хищении средств компании «Ив Роше». Алексей Навальный получил 3,5 года условно, его брат — 3,5 года в колонии общего режима.