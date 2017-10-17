Крупный район Приморья защитят от наводнения

Обновленная дамба протяженностью 706 метров защитит от наводнения территорию муниципалитета площадью около 120 гектаров, где проживают более 340 человек в 267 домах.

«Выполнен большой объём земляных работ — завезено более четырёх тысяч кубометров грунта, отсыпана и увеличена высота самой дамбы, построены подпорные стены из так называемых габионов, откосы и дно дамбы укреплены», — рассказал директор краевого департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Александр Коршенко.

Отметим, из краевого бюджета в рамках госпрограммы «Охрана окружающей среды Приморского края» на 2013−2017 годы на проведение ремонтных работ было направлено более 23 миллионов рублей. Из районного бюджета удалось перечислить на восстановление дамбы около шести миллионов.

Как рассказали в администрации края, помимо ремонта дамбы в Чугуевском районе в этом году расчистят и сделают дноуглубление ручьев Калугин, Ближний, Масленников.

Очисткой и углублением дна рек займутся не только в Чугуевском районе, но и в других муниципалитетах края. Так, в подобные работы в ближайшее время проведут на реках Белая, Мельники, Тигровая, Постышевка, на ручье Малый Поселковый и Орлиный. В Лазовском районе в перспективе не только расчистят реки, но и отремонтируют временные дамбы на реках Пасечная, Киевка, Лазовка.

По словам директора департамента, всего в крае необходимо произвести берегоукрепительные работы на 44 объектах, предварительная их стоимость составляет более 260 миллионов рублей.