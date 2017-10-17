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12:17 (мск), источник: Actualitati.md

В кишиневской Академии полиции курсант продавал наркотики

Стало известно, что один из курсантов Академии полиции торговал марихуаной, будучи членом организованной преступной группировки, передает moldovanews.md.

Источник: Actualitati.md

Сообщение обнародовано в рамках проводимой во вторник крупномасштабной операции по борьбе с наркоторговлей.

Отмечается, что в ходе этой спецоперации обыски проходят в Фалештах, Бричанах, Новых Аненах, Единцах, Оргееве, Яловенах, Глодянах и Кишинёве.

Кроме того, во время обысков полицейские обнаружили 1 килограмм марихуаны, устройство для употребления наркотиков и боеприпасы.

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