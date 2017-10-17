В кишиневской Академии полиции курсант продавал наркотики
Стало известно, что один из курсантов Академии полиции торговал марихуаной, будучи членом организованной преступной группировки, передает moldovanews.md.
Стало известно, что один из курсантов Академии полиции торговал марихуаной, будучи членом организованной преступной группировки, передает moldovanews.md.
Сообщение обнародовано в рамках проводимой во вторник крупномасштабной операции по борьбе с наркоторговлей.
Отмечается, что в ходе этой спецоперации обыски проходят в Фалештах, Бричанах, Новых Аненах, Единцах, Оргееве, Яловенах, Глодянах и Кишинёве.
Кроме того, во время обысков полицейские обнаружили 1 килограмм марихуаны, устройство для употребления наркотиков и боеприпасы.