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12:45 (мск), источник: АиФ Санкт-Петербург

17 октября на Петербург обрушится атлантический ураган «Офелия»

Природное явление принесет с собой плохую погоду — сильный ветер и проливные дожди.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +9° 66% 768 мм рт. ст. 4 м/с
Источник: РИА "Новости"

17 и 18 октября Санкт-Петербург и Ленобласть настигнет ураган «Офелия». А это значит, что Северная столица подвергнется воздействию циклонов. Мощный циклон идет к нам из Атлантики. Ранее стихия бушевала в Ирландии и Великобритании.

Природное явление принесет с собой усиление ветра и проливные дожди. В ночь на 18 октября порывы ветра могут достигнуть 15−20 м/с, в прибрежных районах до 22 м/с.

Напомним, что ГУ МЧС предупредило петербуржцев о надвигающемся шторме еще вчера, 16 октября.

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