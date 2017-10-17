17 октября на Петербург обрушится атлантический ураган «Офелия»

17 и 18 октября Санкт-Петербург и Ленобласть настигнет ураган «Офелия». А это значит, что Северная столица подвергнется воздействию циклонов. Мощный циклон идет к нам из Атлантики. Ранее стихия бушевала в Ирландии и Великобритании.