17 октября на Петербург обрушится атлантический ураган «Офелия»
Природное явление принесет с собой плохую погоду — сильный ветер и проливные дожди.
Природное явление принесет с собой плохую погоду — сильный ветер и проливные дожди.
17 и 18 октября
Природное явление принесет с собой усиление ветра и проливные дожди. В ночь на 18 октября порывы ветра могут достигнуть 15−20 м/с, в прибрежных районах до 22 м/с.
Напомним, что ГУ МЧС предупредило петербуржцев о надвигающемся шторме еще вчера, 16 октября.