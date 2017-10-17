Полицейские проводят проверку по факту повреждения автомобиля хоккеиста «Байкал-Энергии»

Сотрудники правоохранительных органов проводят проверку по факту повреждения автомобиля Mercedes хоккеиста «Байкал-Энергии» Александра Егорычева в Иркутске. В числе рассматриваемых причин происшествия — хулиганство, а также возможные конфликтные ситуации водителя с гражданами. В настоящее время полицейские разыскивают свидетелей инцидента. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на официальную страницу ГУ МВД по Иркутской области в социальной сети «ВКонтакте».

Накануне, 16 октября, в дежурную часть отдела полиции поступило сообщение от местного жителя. Мужчина сообщил, что неизвестные повредили его автомобиль, который он припарковал в Октябрьском районе Иркутска.

«Установлено, что на улице Верхняя Набережная в одном из дворов был припаркован автомобиль Mercedes. Неизвестные, предположительно, с верхних этажей стоящего рядом дома сбросили на иномарку диски для штанги, тем самым повредили автомобиль», — отметили в ведомстве.

В настоящее время сотрудниками полиции проводится проверка, по окончанию которой будет дана правовая оценка.