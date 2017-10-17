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12:15 (мск), источник: PROUFU.ru

В Башкирии пьяный угонщик проехал на чужой машине 15 метров и уснул

В Краснокамском районе Башкирии полицейские раскрыли, пожалуй, самую нелепую попытку угона авто. Пьяный сельчанин сел в чужую машину, проехал 15 метров и уснул, сообщает пресс-служба МВД по республике.

«Дерзкий угон» был совершен в селе Куяново Краснокамского района Башкирии. 40-летняя местная жительница приехала на своей «Оке» в магазин и оставила машину незапертой. Пока женщина ходила за покупками, ее машину угнал проходивший мимо мужчина.

Потерпевшая обратилась в полицию. Участковому не составило труда найти машину и угонщика. Буквально в 15 метрах от места пропажи стояла «Ока», а в ней мирно спал подозреваемый. Машину вернули владелице, а мужчину задержали.

«В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного статьей 166 Уголовного кодекса Российской Федерации», — сообщили в пресс-службе МВД.

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