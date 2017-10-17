В Башкирии пьяный угонщик проехал на чужой машине 15 метров и уснул

«Дерзкий угон» был совершен в селе Куяново Краснокамского района Башкирии. 40-летняя местная жительница приехала на своей «Оке» в магазин и оставила машину незапертой. Пока женщина ходила за покупками, ее машину угнал проходивший мимо мужчина.