Председатель совета прихода в воронежском селе присвоил 2,5 млн рублей пожертвований на храм

Как сообщили в суде, мужчина присвоил 2,5 млн рублей, которые ему доверили односельчане. В наказание за присвоение денег сельчанин получил 3 года условного срока. Его также обязали выплатить штраф 200 тыс. рублей в доход государства.

По сведениям «Вести-Воронеж», события развивались в россошанском селе Нижний Карабут. Жители села с 2010 года собирали деньги на строительство Михайло-Архангельского храма. Согласно данным на сайте Воронежской митрополии, храм был построен в 60-е годы XVIII века, сейчас он находится в разрушенном состоянии.

По словам сельчан, инициатором восстановления храма в 2010 был мужчина, которого они и избрали председателем. Он контролировал деньги из «церковных кружек», вёл их учёт и должен был класть средства на счёт в банке. Мужчина отвечал за все добровольные пожертвования, полученные с 2010 года по 2015 год. Прихожанам удалось собрать 3 млн 155 тыс. рублей. Из них мужчина присвоил 2,5 млн рублей.

В суде председатель совета прихода вину в присвоение пожертвований признавать отказался. Он не отрицает, что с 2010 года 2015 год получил на хранение 3 млн 155 тыс. рублей, которые прихожане собрали на восстановление храма. Подсудимый заявил, что на собранные деньги всё-таки начал работы по восстановлению храма — поставил на кадастровый учет участок, заказал проектную документацию на строительство храма.

На проектно-изыскательные работы было потрачено 603 тыс. рублей. От пожертвований осталось 2 млн 651 тыс. рублей, которые он хранит у своего знакомого, заявил в суде председатель.

— Готов передать деньги только на законных основаниях и при условии схода жителей села, — заявил обвиняемый.