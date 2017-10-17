Младенец умер во время совместного сна с пьяной матерью в Иркутской области

Женщине может грозить до 2 лет лишения свободы. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу СУ СКР по Иркутской области.

По версии следствия, 27 сентября вечером 37-летняя мать ребенка после совместного распития спиртного со своим сожителем, легла спать в спальной комнате на кровати, положив рядом своего малыша.

«Спустя два часа мужчина обнаружил ребенка без признаков жизни, после чего вызвал скорую помощь. Прибывшие врачи констатировали смерть ребенка», — говорится в сообщении.