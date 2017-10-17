Младенец умер во время совместного сна с пьяной матерью в Иркутской области
Следователями в Иркутской области возбуждено уголовное дело по факту смерти младенца, который умер во время совместного сна с пьяной матерью.
Следователями в Иркутской области возбуждено уголовное дело по факту смерти младенца, который умер во время совместного сна с пьяной матерью.
Женщине может грозить до 2 лет лишения свободы. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на
По версии следствия, 27 сентября вечером 37-летняя мать ребенка после совместного распития спиртного со своим сожителем, легла спать в спальной комнате на кровати, положив рядом своего малыша.
«Спустя два часа мужчина обнаружил ребенка без признаков жизни, после чего вызвал скорую помощь. Прибывшие врачи констатировали смерть ребенка», — говорится в сообщении.
В настоящее время в отношении матери ребенка избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Расследование уголовного дела продолжается.