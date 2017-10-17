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13:07 (мск), источник: dostup1.ru

Парень из Копейска, которого искали 5 дней, обнаружен мертвым в диване

Следователи считают, что причина его смерти некриминальная.

Житель Копейска (Челябинская область), потерявшийся 11 октября, найден в диване в квартире одного из его знакомых — 26-летний парень мертв, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

В понедельник, 16 октября, пропавшего в Копейске молодого человека нашли мертвым в одной из квартир. Труп лежал в диване. Следов, указывающих на криминальный характер смерти, на теле не обнаружено.

«Уголовное дело не возбуждено. Выводы делать рано. Проводится доследственная проверка. Труп направлен судмедэкспертам для установления точной причины смерти. Пока данных, говорящих о том, что в отношении парня было совершено преступление, у нас нет», — рассказал руководитель СО по Копейску СУ СКР по Челябинской области Сергей Кистер.

Напомним, 26-летний копейчанин ушел из дома на Коммунистическом проспекте поздно вечером и не вернулся. По одной из версий, парень пошел к друзьям, с которыми употребил наркотические вещества, но скончался от передозировки. В смятении товарищи поместили труп в диван и не осмеливались достать. Тем не менее, это версия пока не подтверждена. Достоверные обстоятельства будут установлены в ходе проверки.

Ольга Плеханова.

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