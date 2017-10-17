МВД: Основная версия пожара в Советске — поджог

Сообщение о возгорании в 90-квартирном пятиэтажном доме, расположенном на Жилинском шоссе в Советске, поступило в дежурную часть районного ночью 17 октября. Прибывшие на место полицейские установили, что очаг возгорания находится в одной из квартир на втором этаже, где выгорела комната.

После того как сотрудники МЧС локализовали пожар, следственно-оперативная группа приступила к осмотру места происшествия.

«Проведя комплекс оперативных мероприятий, полицейские установили, что причиной возгорания стал поджог. По подозрению в совершении преступления сотрудники уголовного розыска по горячим следам задержали 42-летнего жителя Советска, который в 2003 году был судим за убийство и кражу», — пояснили в полиции.

По предварительным данным, 17 октября около 20:00 злоумышленник пришел в гости к жильцу сгоревшей квартиры. Мужчины устроили застолье со спиртными напитками. Во время распития между ними возник конфликт на почве личных неприязненных отношений. Дождавшись, когда хозяин квартиры и его сожительница уснут, советчанин поджег одеяло, лежавшее на кровати, и скрылся с места происшествия.

Сейчас задержанный находится в отделе полиции. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 167 Уголовного кодекса Российской Федерации «Умышленное повреждение имущества путем поджога».