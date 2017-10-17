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13:01 (мск), источник: Sputnik.by

УВД: гибель санитарки в Бресте — это не криминал и не суицид

Подробности несчастного случая с санитаркой, разбившейся насмерть после падения из окна онкодиспансера в Бресте, на радио Sputnik Беларусь рассказал официальный представитель УВД Брестского облисполкома Сергей Дученко.

Источник: Sputnik.by

О происшествии в Брестском онкологическом диспансере милиции стало известно от дежурного врача. 17 октября в 6.30 утра он позвонил в дежурную часть и сказал, что из окна четвертого этажа выпала санитарка медучреждения. Следственно-оперативная группа незамедлительно выехала на место происшествия, где констатировала смерть 37-летней брестчанки.

«Этот несчастный случай не несет криминального характера, попытки суицида тоже не было. У погибшей была благополучная семья. У нее остался несовершеннолетний ребенок. Мы выражаем соболезнования родным и близким погибшей», — сказал Дученко.

Материалы переданы в Следственный комитет, по факту смерти брестчанки проводится проверка. С ее ребенком будут работать психологи. По неподтвержденным данным, женщина страдала лунатизмом.

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