УВД: гибель санитарки в Бресте — это не криминал и не суицид

Источник: Sputnik.by

О происшествии в Брестском онкологическом диспансере милиции стало известно от дежурного врача. 17 октября в 6.30 утра он позвонил в дежурную часть и сказал, что из окна четвертого этажа выпала санитарка медучреждения. Следственно-оперативная группа незамедлительно выехала на место происшествия, где констатировала смерть 37-летней брестчанки.

«Этот несчастный случай не несет криминального характера, попытки суицида тоже не было. У погибшей была благополучная семья. У нее остался несовершеннолетний ребенок. Мы выражаем соболезнования родным и близким погибшей», — сказал Дученко.