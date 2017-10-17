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12:56 (мск), источник: Губерния онлайн

Трамвай с пассажирами загорелся в Хабаровске

Этот вагон попал в сводки происшествий уже во второй раз за год.

В понедельник вечером на Амурском бульваре загорелся трамвай маршрута № 1. Пламя возникло сразу после того, как вагон 2008 года выпуска отъехал от остановки «Гупровский городок» — вошедшие пассажиры даже не успели купить билеты, сообщает портал «Губерния».

Кондуктор попросил всех выйти на улицу. Пожарных к месту ЧП вызвал очевидец. По словам прохожего, огонь появился в средней части вагона.

Площадь возгорания оказалась небольшой — два квадратных метра. Происшествие стало причиной простоя других вагонов. По словам кондуктора, горел электродвигатель. Вероятнее всего, речь идет о коротком замыкании.

Этот ЛМ-99 уже мелькал в сводках происшествий: именно он в начале года врезался во встречный трамвай.

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