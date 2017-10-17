Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Мингарелли: Киеву не стоит лезть в дела ЕС и России по «СП-2»
Сахар назвали причиной развития агрессивного типа рака
«Самый строгий интервьюер»: Чайковская о Собчак на премьере
Упавшая с трапа в аэропорту Пулково девочка скончалась
Олег Газманов попал в ДТП
Ураган «Офелия» окрасил небо над Англией в красный цветДо берегов Великобритании добрался ураган «Офелия», принеся с собой песок из Сахары и дым от лесных пожаров в Португалии
Названо имя нового ведущего передачи «Жди меня»
Пес умершей Кэрри Фишер посмотрел трейлер и растрогал соцсети
Автомобиль по подписке: теперь и Porsche
«Нива» взлетела на железнодорожных путях (видео)
Минздрав объяснил, почему скорая не приехала к Марьянову – СМИ
Актёр Джигарханян срочно госпитализирован - СМИ
Врачи оценили состояние госпитализированного актера Джигарханяна
Житель Омской области рассказал о пытках в Грозном
Джигарханян о жене: Она вор, а не человек
Экс-жена Марьянова прокомментировала его смерть
В России стали выдавать ипотеку под один процент
Россияне смогут сэкономить 40% на электричестве
Фоторепортажи
10Открытие Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Сочи
12В Калифорнии продолжают бушевать природные пожары
13:01 (мск), источник: ИА УралИнформБюро

Свердловские угонщики предпочитают «корейцев» и «японцев»

Отечественные авто — лишь способ поразвлечься.

В Свердловской области чаще всего угоняют автомобили марок Kia, Hyundai и Toyota. Такие данные озвучили специалисты отделения пропаганды свердловского управления ГИБДД, передает «Уралинформбюро».

Популярны у угонщиков и ВАЗы. Однако, уточняют стражи порядка, их, как правило, берут покататься, а затем бросают в безлюдных местах.

Машины преимущественно крадут ночью с придомовых территорий и неохраняемых стоянок. При этом зачастую транспортные средства не оборудованы необходимыми системами защиты.

«Во избежание ситуации, когда ваш автомобиль становится предметом для преступных посягательств, Госавтоинспекция Свердловской области рекомендует использовать всевозможные способы: хорошая автосигнализация с обратной связью, маркировка частей и деталей транспортного средства, парковка автомобиля на охраняемой стоянке, оборудованной системой видеонаблюдения. Кроме того, страхование имущества станет способом компенсировать владельцу его убытки», — отметили в ведомстве.

На Среднем Урале за 9 месяцев этого года было угнано 1230 автомобилей. Раскрыты 474 преступления, по остальным расследования продолжаются.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Ямальским оленям грозит голодная смерть
МВД предложило наказывать учителей за участие детей в протестах
КНДР назвала условие отказа от ядерного оружия
Путин предложил разделить с гражданами расходы на здоровье
Ассанж объявил награду за данные об убийстве журналистки
ЕСПЧ не нашел политики в деле братьев Навальных
Власти хотят сократить срок хранения данных по «пакету Яровой»
Россияне считают, что обеспечивать семью должен мужчина
Спорт
Выстоит ли «Спартак» и забьет ли Роналду? Анонс Лиги чемпионов После перерыва, связанного матчами сборных команд, еще с большим нетерпением ожидаешь матчи Лиги чемпионов. И вот уже сегодня она возвращается
Авто
Mercedes снял в рекламе котика (очень большого) Новая реклама S-класса давит на чувство «мимимишности». Хотя этот котик не такой уж и маленький
Hi-Tech
Новое обновление Windows 10 выдает «синий экран смерти» Предполагалось, что обновление устранит порядка 60 уязвимостей, ряд из которых являются «критическими»
Кино
Пугачева и другие звезды высказались о смерти Дмитрия Марьянова Известный актер театра и кино скончался в возрасте 47 лет
Недвижимость
В Москве могут запретить парковку во дворах
5 способов выжать из балкона максимум
Россияне смогут сэкономить 40% на электричестве
Москва продлила программу «Моя улица» до 2020 года
Леди
Как одевается самая стильная девушка из России Главная героиня стритстайлов мировых Недель моды, основательница технологичной компании Fashion Tech Lab и просто красавица Мирослава Дума знает, как одеваться со вкусом
Дети
Беременная Кейт Миддлтон станцевала на лондонском вокзале Герцогиня Кембриджская посетила детское благотворительное мероприятие.
Все о ремонте
8 «нет», которые можно сказать дизайнеру интерьера
Как правильно подготовить дачу к зиме
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь