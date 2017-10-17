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12:58 (мск), источник: АиФ Новосибирск

В Новосибирске большегруз снес столб, из-за чего опора упала на гаражи

Инцидент произошел на улице Промышленной.

В Дзержинском районе Новосибирска неподалеку от дома № 24 по улице Промышленной самосвал МАЗ врезался в опору линии электропередачи. Об этом сообщает «Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54».

Инцидент произошел сегодня днем, 17 октября в столице Сибири. После того, как грузовик снес столб, конструкция упала на гаражи и переломилась у основания.

Очевидцы происшествия рассказали, что на месте ДТП работают сотрудники ДПС и оформляют аварию. По словам свидетелей, самосвал протаранил столб, когда начал идти на обгон.

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