В Новосибирске большегруз снес столб, из-за чего опора упала на гаражи

В Дзержинском районе Новосибирска неподалеку от дома № 24 по улице Промышленной самосвал МАЗ врезался в опору линии электропередачи. Об этом сообщает «Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54».

Инцидент произошел сегодня днем, 17 октября в столице Сибири. После того, как грузовик снес столб, конструкция упала на гаражи и переломилась у основания.