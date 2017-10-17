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13:13 (мск), источник: Uralpress.ru

Челябинец, устроивший смертельное ДТП на угнанной «скорой», отправился в колонию

Челябинец, устроивший смертельное ДТП на угнанной «скорой», отправился в колонию. Там угонщик проведет три с половиной года.

Сегодня, 17 октября, Тракторозаводский районный суд Челябинска вынес приговор местному жителю, совершившему угон автомобиля скорой помощи и попавшему на нем в ДТП. В аварии погиб пассажир, которого угонщик решил «подбросить» до дома.

В мае 2016 года житель Челябинска, завладев ключом от двери гаражного бокса принадлежащего одной из городских больниц, ночью проник в него. Он открыл не запертую дверь стоящего там автомобиля принадлежащем больнице и запустив двигатель ключами, находящимися в замке зажигания, выехал с территории медучреждения и по ехал кататься по улицам Челябинска.

«Катаясь по городу на угнанном автомобиле, угонщик взял пассажира, которого пообещал довезти до дома. По пути следования, не справившись с управлением, он врезался в дерево. В результате ДТП пассажиру были причинены телесные повреждения, от которых он, не приходя в сознание, скончался в больнице», — сообщили в пресс-службе суда Тракторозаводского района Челябинска.

На суде уголовное дело по факту угона машины было прекращено за примирением сторон.

«Решая вопрос о наказании, суд учел характер и степень общественной опасности совершенного преступления, обстоятельства содеянного, сведения о личности подсудимого (ранее не судим, положительно характеризуется), наличие смягчающих (совершил преступление впервые, наличие на иждивении малолетнего ребенка) и отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, а также влияние назначенного наказание на исправление осужденного и условия жизни его семьи», — добавили в пресс-службе суда.

Мужчине назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года 6 месяцев с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортным средством на срок 2 года с отбыванием основного наказания в колонии-поселения. Он взят под стражу в зале суда.

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