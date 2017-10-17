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13:24 (мск), источник: АиФ Челябинск

На площади Революции повредили новое чугунное ограждение за 2,8 млн рублей

Городские активисты предупреждали, что такой забор представляет опасность для автомобилистов и пешеходов.

Чугунный забор на площади Революции в Челябинске, установленный за 2,8 млн рублей, повредили спустя три месяца после установки. Фотографию искорёженного ограждения около Законодательного собрания Челябинской области во вторник, 17 октября, выложил на своей странице в соцсети «ВКонтакте» краевед Юрий Латышев.

В пресс-службе ГИБДД Челябинска не смогли оперативно уточнить, когда произошла авария на площади Революции, и есть ли пострадавшие.

«Утром заметил, что повреждена одна секция. Если бы ограждение было изготовлено из труб или профлиста, то при ДТП оно бы прогнулось, а на автомобиле образовалась вмятина. Чугунный же забор (из-за хрупкости металла и неудачного сварного шва, — прим. ред.) превращается в шрапнель. Куски отлетают во все стороны, причиняя транспортным средствам более серьёзные повреждения. Кроме того, могут пострадать пешеходы, — рассказал корреспонденту “АиФ-Челябинск” Юрий Латышев. — Об этом пару месяцев назад предупреждал челябинский урбанист Лев Владов».

Напомним, ажурную металлическую ограду вдоль проезжей части в центре Челябинска установили в июле этого года. Замена старого ограждения на новое обошлась в 2,8 млн рублей.

Во время загрузки произошла ошибка.

По мнению активиста Льва Владова, в грамотно спланированной городской среде заборов нет.

«Проблема гоняющих машин решается технологиями успокоения трафика, уменьшением ширины и количества полос», — написал он в группе «Челябинский урбанист».

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