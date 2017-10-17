Омичу приставили нож к шее и забрали цепочку и кольцо
Сотрудники полиции задержали подозреваемого в разбойном нападении.
Сотрудники полиции задержали подозреваемого в разбойном нападении.
Сотрудники полиции задержали подозреваемого в разбойном нападении. Вчера ночью, в 1:20 в пункт полиции «Октябрьский» позвонил 29-летний мужчина и сообщил, что на него только что напали. Около подъезда одного из домов на улице 20 лет РККА на него набросился неизвестный, который приставил нож к шее и потребовал отдать все деньги. Однако омич отказался. Тогда грабитель велел отдать серебряную цепочку и кольцо.
Парень хорошо запомнил приметы нападавшего и сразу назвал их правоохранителям, также он показал, куда убежал грабитель.
Полицейские быстро вычислили нападавшего, он оказался хорошо знаком правоохранителям: 35-летний рецидивист, живущий в Октябрьском округе. Патрульные задержали его неподалеку от места преступления, дома у его знакомых.
Украденные украшения рецидивист еще не успел продать, серебро изъяли и вернули владельцу. Также под окном квартиры полицейские нашли нож, которым преступник угрожал жертве.
Мужчине предстоит вновь отправиться в колонию, санкции статьи «Разбой» предусматривают серьезное наказание — вплоть до 10 лет.