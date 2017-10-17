Омичу приставили нож к шее и забрали цепочку и кольцо

Сотрудники полиции задержали подозреваемого в разбойном нападении. Вчера ночью, в 1:20 в пункт полиции «Октябрьский» позвонил 29-летний мужчина и сообщил, что на него только что напали. Около подъезда одного из домов на улице 20 лет РККА на него набросился неизвестный, который приставил нож к шее и потребовал отдать все деньги. Однако омич отказался. Тогда грабитель велел отдать серебряную цепочку и кольцо.