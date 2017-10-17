Появились подробности наезда «пятнадцатой» на группу школьников в Башкирии

Об этом сообщили в Минздраве РБ.

Напомним, в минувшую пятницу, 13 октября, группа школьников из 13 человек с учителем географии возвращались с экскурсии из леса и переходили дорогу, когда 26-летний водитель «пятнадцатой» не справился с управлением и врезался в группу. Пострадали четыре ребенка, трое, получив медицинскую помощь, были отпущены, а один в тяжелом состоянии доставлен в реанимацию.

Как стало известно сегодня, пострадавший школьник все еще находится в тяжелом стабильном состоянии, но был переведен в Республиканскую детскую клиническую больницу в Уфу.