Появились подробности наезда «пятнадцатой» на группу школьников в Башкирии
Появились подробности серьезного ДТП, произошедшего накануне недалеко от Туймазов.
Появились подробности серьезного ДТП, произошедшего накануне недалеко от Туймазов.
Об этом сообщили в Минздраве РБ.
Напомним, в минувшую пятницу, 13 октября, группа школьников из 13 человек с учителем географии возвращались с экскурсии из леса и переходили дорогу, когда 26-летний водитель «пятнадцатой» не справился с управлением и врезался в группу. Пострадали четыре ребенка, трое, получив медицинскую помощь, были отпущены, а один в тяжелом состоянии доставлен в реанимацию.
Как стало известно сегодня, пострадавший школьник все еще находится в тяжелом стабильном состоянии, но был переведен в Республиканскую детскую клиническую больницу в Уфу.
Между тем Следственный комитет РФ по РБ возбудил уголовное дело в отношении водителя «пятнадцатой» по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств», а в отношении руководства школы проводится проверка.