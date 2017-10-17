В Краснодаре угонщики автомобиля разбили несколько припаркованных иномарок

Прибывшие сотрудники ДПС задержали нарушителей. При разбирательстве выяснилось, что 17- и 19-летний парни угнали автомобиль с территории соседнего двора. Они написали явки с повинной, сообщив, что хотели прокатиться по ночному городу.

Вскрыть чужую автотехнику им удалось с помощью отвертки, затем они запустили двигатель, соединив провода замка зажигания. Известно, что совершеннолетний задержанный ранее был судим за грабеж и должен был явиться в суд в качестве обвиняемого в незаконном хранении наркотиков.