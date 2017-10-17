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13:49 (мск), источник: Югополис

В Краснодаре угонщики автомобиля разбили несколько припаркованных иномарок

В дежурную часть отдела полиции пригородного поселка Калинино поступило сообщение о ДТП во дворе многоквартирного дома на улице Восточно-Кругликовской. Очевидцы пояснили, что двое парней на «шестерке» разбили несколько припаркованных иномарок жильцов многоэтажки и пытаются скрыться с места аварии.

Прибывшие сотрудники ДПС задержали нарушителей. При разбирательстве выяснилось, что 17- и 19-летний парни угнали автомобиль с территории соседнего двора. Они написали явки с повинной, сообщив, что хотели прокатиться по ночному городу.

Вскрыть чужую автотехнику им удалось с помощью отвертки, затем они запустили двигатель, соединив провода замка зажигания. Известно, что совершеннолетний задержанный ранее был судим за грабеж и должен был явиться в суд в качестве обвиняемого в незаконном хранении наркотиков.

Возбуждено уголовное дело, сообщает «Югополису» пресс-группа УМВД России по Краснодарскому краю.

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