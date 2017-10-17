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13:31 (мск), источник: РИА Новости

На авиабазе под Мадридом разбился истребитель F-18

МАДРИД, 17 окт — РИА Новости. Истребитель F-18 ВВС Испании разбился на авиабазе Торрехон-де-Ардос (провинция Мадрид).

Крушение произошло во время взлета, пилот погиб, говорится в сообщении в Twitter авиабазы.

Во время загрузки произошла ошибка.

Это уже второе крушение истребителя в Испании за последние несколько дней. Двенадцатого октября истребитель Eurofighter, участвовавший в параде по случаю Национального праздника Испании, разбился на авиабазе Льянос на юго-востоке страны, пилот погиб.

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