На авиабазе под Мадридом разбился истребитель F-18
МАДРИД, 17 окт — РИА Новости. Истребитель F-18 ВВС Испании разбился на авиабазе
МАДРИД, 17 окт — РИА Новости. Истребитель F-18 ВВС Испании разбился на авиабазе
Крушение произошло во время взлета, пилот погиб, говорится в сообщении в Twitter авиабазы.
Это уже второе крушение истребителя в Испании за последние несколько дней. Двенадцатого октября истребитель Eurofighter, участвовавший в параде по случаю Национального праздника Испании, разбился на авиабазе Льянос на