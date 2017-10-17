На авиабазе под Мадридом разбился истребитель F-18

Крушение произошло во время взлета, пилот погиб, говорится в сообщении в Twitter авиабазы.

Это уже второе крушение истребителя в Испании за последние несколько дней. Двенадцатого октября истребитель Eurofighter, участвовавший в параде по случаю Национального праздника Испании, разбился на авиабазе Льянос на юго-востоке страны, пилот погиб.