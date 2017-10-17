Пермская полиция завела дело на дорожников после ДТП с Газмановым
В Пермском крае возбудили административное дело по факту повреждения автомобиля, в котором ехал Олег Газманов. Об этом сообщили в краевом ГУВД.
В Пермском крае возбудили административное дело по факту повреждения автомобиля, в котором ехал Олег Газманов. Об этом сообщили в краевом ГУВД.
Дело возбуждено в отношении дорожников по статье 12.34 КоАП РФ (несоблюдение требований по обеспечению безопасности дорожного движения при строительстве, реконструкции, ремонте и содержании дорог, железнодорожных переездов или других дорожных сооружений). Кроме того, подрядной организации сотрудники ГИБДД выдали предписание на устранение недостатков.
Напомним, что около 23 часов 16 октября автомобиль Mercedes, где находился Олег Газманов, угодил в яму на трассе