Пермская полиция завела дело на дорожников после ДТП с Газмановым

Дело возбуждено в отношении дорожников по статье 12.34 КоАП РФ (несоблюдение требований по обеспечению безопасности дорожного движения при строительстве, реконструкции, ремонте и содержании дорог, железнодорожных переездов или других дорожных сооружений). Кроме того, подрядной организации сотрудники ГИБДД выдали предписание на устранение недостатков.

Напомним, что около 23 часов 16 октября автомобиль Mercedes, где находился Олег Газманов, угодил в яму на трассе Пермь-Соликамск. При этом о торчащую арматуру были пробиты два колеса. Авария произошла на 143-м километре трассы, в Усольском районе, возле моста через реку Яйва. При этом никто не пострадал.