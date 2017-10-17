Омичка продала чужую иномарку и попыталась ее угнать
Вчера, 16 октября, вечером у дома на бульваре Архитекторов состоялась неудачная покупка машины, при которой жертвой оказался 23-летний омич.
Вчера, 16 октября, вечером у дома на бульваре Архитекторов состоялась неудачная покупка машины, при которой жертвой оказался 23-летний омич.
Молодой человек нашел объявление о продаже Hyundai Solaris в интернете, встретился с владелицей транспортного средства и после осмотра машины предложил доехать до его дома за деньгами. Там автомобилисты оформили договор
Догнать машину парень не смог, но транспортное средство все же было остановлено — проезд автомобилю заблокировал сосед потерпевшего.
После этого о случившемся молодой человек сообщил в правоохранительные органы, на место прибыли росгвардейцы, которые забрали из автомобиля деньги и договор
Тогда же выяснилось, что машина и вовсе принадлежит родственнику 27-летней девушки, которая продавала иномарку.
По факту случившегося проводится проверка.