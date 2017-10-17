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13:45 (мск), источник: СуперОмск

Омичка продала чужую иномарку и попыталась ее угнать

Вчера, 16 октября, вечером у дома на бульваре Архитекторов состоялась неудачная покупка машины, при которой жертвой оказался 23-летний омич.

Молодой человек нашел объявление о продаже Hyundai Solaris в интернете, встретился с владелицей транспортного средства и после осмотра машины предложил доехать до его дома за деньгами. Там автомобилисты оформили договор купли-продажи, парень передал девушке 470 тысяч рублей, после чего та попросила нового владельца иномарки пересесть за руль и довезти ее до дома. Но как только молодой человек покинул салон, девушка заблокировала двери и попыталась уехать вместе с автомобилем и деньгами.

Догнать машину парень не смог, но транспортное средство все же было остановлено — проезд автомобилю заблокировал сосед потерпевшего.

После этого о случившемся молодой человек сообщил в правоохранительные органы, на место прибыли росгвардейцы, которые забрали из автомобиля деньги и договор купли-продажи, сообщила пресс-служба омской Росгвардии.

Тогда же выяснилось, что машина и вовсе принадлежит родственнику 27-летней девушки, которая продавала иномарку.

По факту случившегося проводится проверка.

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