Омичка продала чужую иномарку и попыталась ее угнать

Молодой человек нашел объявление о продаже Hyundai Solaris в интернете, встретился с владелицей транспортного средства и после осмотра машины предложил доехать до его дома за деньгами. Там автомобилисты оформили договор купли-продажи, парень передал девушке 470 тысяч рублей, после чего та попросила нового владельца иномарки пересесть за руль и довезти ее до дома. Но как только молодой человек покинул салон, девушка заблокировала двери и попыталась уехать вместе с автомобилем и деньгами.