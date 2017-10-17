До 20 лет колонии грозит девушкам за жестокое убийство иностранца
В Павлодаре девушкам, подозреваемым в жестоком убийстве иностранца, грозит от 15 до 20 лет лишения свободы, передает корреспондент Tengrinews.kz.
В Павлодаре девушкам, подозреваемым в жестоком убийстве иностранца, грозит от 15 до 20 лет лишения свободы, передает корреспондент Tengrinews.kz.
Арест задержанных санкционировали в городском уголовном суде № 2. С ходатайством в отношении двух жительниц Павлодара, обвиняемых по статье «Убийство, совершенное группой лиц», обратился следователь следственного управления ДВД Павлодарской области. Ходатайство следователя о санкционировании меры пресечения в отношении задержанных поддержал прокурор. Он отметил, что, находясь на свободе, подозреваемые могут помешать объективному расследованию и скрыться.
«Данное ходатайство удовлетворено. Постановлением суда в отношении задержанных избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца, до 14 декабря этого года», — зачитал постановление суда следственный судья уголовного суда Асет Сулейменов.
Известно, что обе арестованные девушки 1998 года рождения. Одна работает официанткой в одном из местных кафе, другая является студенткой второго курса медицинского колледжа. Девушки жили вместе на съемной квартире. В суде сообщили, что убитый гражданин Германии находился в Павлодаре в гостях. Его смерть наступила от
Напомним, 25-летний гражданин Германии был найден с признаками насильственной смерти в одной из квартир Павлодара. По подозрению в совершении убийства мужчины задержаны две 19-летние павлодарки, одна из которых является студенткой второго курса одного из учебных заведений города. Задержанные признались, что поводом для жестокой расправы послужил конфликт между потерпевшим и одной из девушек.