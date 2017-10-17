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16:20 (мск), источник: Комсомольская правда

Замдиректора Северо-Западного Ростелекома за признание вины выпустили из «Крестов»

Меру пресечения изменили на домашний арест.

Тимур Свирин, заместитель директора Северо-Западного Ростелекома, вышел из СИЗО. Ему сменили мер пресечения с заключения под стражу на домашний арест. И все потому что, что тот признал свою вину по статье «коммерческий подкуп».

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Напомним, летом Свирина заподозрили в вымогательстве крупной суммы денег у коммерческой организации за возможность пролонгации договора.

Тогда он свою вину не признавал. Теперь же, спустя пару месяцев в «Крестах», Свирин пошел на сделку со следствием.

А суд, в свою очередь, пошел навстречу просьбе следователя и отправил фигуранта уголовного дела под домашний арест.

— Основанием для изменения меры явилось признание Свириным вины во вменяемом преступном деянии, а именно совершении коммерческого подкупа на сумму 1 миллион рублей, — говорится в сообщении объединенной пресс-службы судов Петербурга.

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