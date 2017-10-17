Замдиректора Северо-Западного Ростелекома за признание вины выпустили из «Крестов»
Меру пресечения изменили на домашний арест.
Меру пресечения изменили на домашний арест.
Тимур Свирин, заместитель директора
Напомним, летом Свирина заподозрили в вымогательстве крупной суммы денег у коммерческой организации за возможность пролонгации договора.
А суд, в свою очередь, пошел навстречу просьбе следователя и отправил фигуранта уголовного дела под домашний арест.
— Основанием для изменения меры явилось признание Свириным вины во вменяемом преступном деянии, а именно совершении коммерческого подкупа на сумму 1 миллион рублей, — говорится в сообщении объединенной