Замдиректора Северо-Западного Ростелекома за признание вины выпустили из «Крестов»

Тимур Свирин, заместитель директора Северо-Западного Ростелекома, вышел из СИЗО. Ему сменили мер пресечения с заключения под стражу на домашний арест. И все потому что, что тот признал свою вину по статье «коммерческий подкуп».

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Напомним, летом Свирина заподозрили в вымогательстве крупной суммы денег у коммерческой организации за возможность пролонгации договора.

Тогда он свою вину не признавал. Теперь же, спустя пару месяцев в «Крестах», Свирин пошел на сделку со следствием.

А суд, в свою очередь, пошел навстречу просьбе следователя и отправил фигуранта уголовного дела под домашний арест.