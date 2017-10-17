В Новосибирске седан столкнулся с пожарным автомобилем
ДТП произошло днем 17 октября в Октябрьском районе, об этом сообщает служба аварийных комиссаров «Альянс».
ДТП произошло днем 17 октября в Октябрьском районе, об этом сообщает служба аварийных комиссаров «Альянс».
В Новосибирске седан столкнулся с пожарным автомобилем днем 17 октября, рассказали в службе аварийных комиссаров «Альянс».
Авария случилась на улице Большевистской у дома № 135. ПАЗ протаранил «Мазде» левый бок, у седана сработали подушки безопасности. Водитель пожарной машины утверждает, что он ехал с включенными проблесковыми маячками. Никто из участников ДТП не признает вину.
На месте аварии работают сотрудники ДПС. В ДТП обошлось без пострадавших. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.
Добавим, недавно в Октябрьском районе появилась улица в честь погибшего пожарного Владимира Заровного. Она будет располагаться параллельно улице Большевистской.