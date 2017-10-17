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14:22 (мск), источник: Вести - Новосибирск

В Новосибирске седан столкнулся с пожарным автомобилем

ДТП произошло днем 17 октября в Октябрьском районе, об этом сообщает служба аварийных комиссаров «Альянс».

Источник: Вести - Новосибирск

В Новосибирске седан столкнулся с пожарным автомобилем днем 17 октября, рассказали в службе аварийных комиссаров «Альянс».

Авария случилась на улице Большевистской у дома № 135. ПАЗ протаранил «Мазде» левый бок, у седана сработали подушки безопасности. Водитель пожарной машины утверждает, что он ехал с включенными проблесковыми маячками. Никто из участников ДТП не признает вину.

На месте аварии работают сотрудники ДПС. В ДТП обошлось без пострадавших. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Добавим, недавно в Октябрьском районе появилась улица в честь погибшего пожарного Владимира Заровного. Она будет располагаться параллельно улице Большевистской.

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