Источник: Вести - Новосибирск

В Новосибирске седан столкнулся с пожарным автомобилем днем 17 октября, рассказали в службе аварийных комиссаров «Альянс».

Авария случилась на улице Большевистской у дома № 135. ПАЗ протаранил «Мазде» левый бок, у седана сработали подушки безопасности. Водитель пожарной машины утверждает, что он ехал с включенными проблесковыми маячками. Никто из участников ДТП не признает вину.

На месте аварии работают сотрудники ДПС. В ДТП обошлось без пострадавших. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.