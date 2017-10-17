Три безработных пермяка занимались кражей канализационных люков

Когда крышки от канализационной инфраструктуры пропали, в полицию обратился представитель ресурсоснабжающей организации. В ходе оперативно-разыскных мероприятий были задержаны трое подозреваемых в возрасте 44, 39 и 52 лет. Один из них был ранее судим за имущественное преступление.



Соучастники оказались причастны к двум кражам и одному покушению на кражу. По всем фактам противоправной деятельности возбуждены уголовные дела.