Три безработных пермяка занимались кражей канализационных люков
Полицейские задержали троих нигде не работающих местных жителей по подозрению в краже люков. Ущерб превысил 23 тысячи рублей.
Полицейские задержали троих нигде не работающих местных жителей по подозрению в краже люков. Ущерб превысил 23 тысячи рублей.
Когда крышки от канализационной инфраструктуры пропали, в полицию обратился представитель ресурсоснабжающей организации. В ходе
Соучастники оказались причастны к двум кражам и одному покушению на кражу. По всем фактам противоправной деятельности возбуждены уголовные дела.