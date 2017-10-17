Самарская область заняла четвертое место в РФ по количеству взяток

Источник: AP 2017

Показатели сравнивались по 83 регионам страны на период с января по август. За эти месяцы в регионе было выявлено 72 случая получения взяток.

Интересно, что по показателям на 2016 г. Самарская область занимала 27 место по количеству выявленных взяток, а в 2015 году — 44. Всего в 2016 г. в регионе зарегистрировано 56 случаев получения взяток, в 2015 — 52.

По общему количеству зарегистрированных преступлений регион занимает 13 место в рейтинге, в графе «преступления террористического характера» — 24-е место, а по показателям «преступления особой тяжести» — 12-е.

«Статистические данные очень важны при формировании планов и задач, — отметил начальник управления правовой статистики прокуратуры Самарской области Андрей Маслаков. — Если отмечает рост преступлений какого-либо вида, это значит, что на борьбу с этими преступлениями следует обратить больше внимания».