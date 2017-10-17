Возбуждено уголовное дело о преднамеренном банкротстве «ВИМ-Авиа»

Источник: РИА "Новости"

«Приволжским следственным управлением на транспорте Следственного комитета России возбуждено уголовное дело по факту преднамеренного банкротства ООО «Авиакомпания «ВИМ-Авиа» по признакам преступления, предусмотренного ст. 196 УК РФ (Преднамеренное банкротство)», — говорится в сообщении.

По данным СКР, учитывая невозможность удовлетворения требований кредиторов, в целях создания благоприятных условий для оценки финансового состояния кредиторами и уполномоченными государственными органами генеральный директор и иные лица из числа собственников и руководства авиакомпании поручили работникам бухгалтерии совершить действия, направленные на искажение показателей отчетности, «сокрытие в отчетности высоких показателей кредиторской задолженности, отражение в отчете небольшой прибыли вместо имевшегося убытка путем внесения в учет подложных сведений о дате принятия затрат на учет, отражение проводок по выручке от реализации авиаперевозок, которые еще не были осуществлены».

«По версии следствия, лица из числа руководства и собственников ООО «Авиакомпания «ВИМ-Авиа», осознавая, что авиакомпания находится в нестабильном финансово-экономическом состоянии, заключали в 2016 и 2017 годах явно невыгодные сделки, в том числе направленные на вывод активов за рубеж в пользу аффилированных организаций», — говорится в сообщении.

Отмечается, что договоры влекли огромные финансовые затраты и, как следствие, заведомо приводили к неспособности юридического лица в полном объеме удовлетворять требования кредиторов по денежным обязательствам.

«Так, в ряде договоров, заключенных ООО «Авиакомпания «ВИМ-Авиа» с иностранными компаниями, не указывалась точная цена сделок, в результате чего выплаченные авиакомпанией суммы многократно увеличивались. Ввиду отсутствия средств для погашения кредиторской задолженности перед контрагентами получались многомиллиардные кредиты», — говорится в сообщении.

Следствие устанавливает обстоятельства преступления.

Крах ВИМ-Авиа

Авиакомпания «ВИМ-Авиа» 25 сентября заявила о прекращении всех чартерных программ из-за нехватки оборотных средств и приостановки обслуживания в аэропортах. Остановке предшествовала серия задержек рейсов из российских и зарубежных аэропортов, затронувшая тысячи пассажиров.

С 27 сентября решением главы Минтранса РФ Максима Соколова был приостановлен завоз туристов «ВИМ-Авиа». Приоритетом стал возврат туристов и пассажиров с просроченной датой вылета. Пассажирам, дата вылетов которых еще не наступила, посоветовали сдать билеты. 28 сентября правительство подписало распоряжение о выделении 98 млн рублей на решение сложившейся ситуации.

9 октября Минтранс РФ сообщил, что программа по перевозке пассажиров авиакомпании «ВИМ-Авиа» завершена, перевезено более 36 тыс. человек.