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14:22 (мск), источник: Комсомольская правда

В центре Уфы найден мертвым директор IT-компании

Причины загадочной гибели молодого человека предстоит выяснить следователям.

Ранним утром во вторник, 17 октября, с балкона в БЦ «Маяк» на 11-м этаже трое мужчин увидели лежащий внизу труп молодого человека. Они тут же спустились на пост охраны и сообщили о страшной находке. Сотрудница охраны незамедлительно вызвала полицию.

Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции тут же оцепили территорию. На крыльце перед зданием бизнес-центра начали собираться зеваки. По внешнему виду погибшего было не трудно догадаться: он явно пролежал под окнами всю ночь.

Как выяснилось впоследствии, погибшим оказался Вячеслав Равилов, директор одной из уфимских IT-компаний, член регионального отделения «Опоры России». России Дома у него остались супруга и двое маленьких детей.

Истинные причины гибели молодого мужчины еще только предстоит выяснить следователям. Его знакомые в беседе с «Комсомольской Правдой» сообщили, что каких-либо проблем у него, на первый взгляд, не было.

— Мы с ним в одном колледже учились, он на два года старше был. — Рассказывает его знакомый Динар, — Что он забыл на балконе в бизнес-центре? Он ведь не курил, — удивляется он.

По словам Динара, Вячеслав мог приехать в центр Уфы по работе, сам он жил на улице Комсомольской.

Бывший клиент компании Вячеслава, Гузель, была шокирована произошедшим.

— Мы познакомились с ним три месяца назад, когда подавали документы в республиканскую Торгово-промышленную палату. Он занимался созданием и продвижением интернет-сайтов, я стала его клиентом. У нас были деловые взаимоотношения, он оставил о себе позитивное впечатление. Судя по общению с ним, не сказала бы, что у Вячеслава были какие-нибудь проблемы, — рассказала Гузель.

Тем временем, на беду в семье Равиловых откликнулись коллеги Вячеслава по «Опоре России». Они объявили о сборе средств в помощь вдове молодого предпринимателя.

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