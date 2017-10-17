В центре Уфы найден мертвым директор IT-компании
Причины загадочной гибели молодого человека предстоит выяснить следователям.
Причины загадочной гибели молодого человека предстоит выяснить следователям.
Ранним утром во вторник, 17 октября, с балкона в БЦ «Маяк» на 11-м этаже трое мужчин увидели лежащий внизу труп молодого человека. Они тут же спустились на пост охраны и сообщили о страшной находке. Сотрудница охраны незамедлительно вызвала полицию.
Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции тут же оцепили территорию. На крыльце перед зданием
Как выяснилось впоследствии, погибшим оказался Вячеслав Равилов, директор одной из уфимских
Истинные причины гибели молодого мужчины еще только предстоит выяснить следователям. Его знакомые в беседе с «Комсомольской Правдой» сообщили, что
— Мы с ним в одном колледже учились, он на два года старше был. — Рассказывает его знакомый Динар, — Что он забыл на балконе в
По словам Динара, Вячеслав мог приехать в центр Уфы по работе, сам он жил на улице Комсомольской.
Бывший клиент компании Вячеслава, Гузель, была шокирована произошедшим.
— Мы познакомились с ним три месяца назад, когда подавали документы в республиканскую
Тем временем, на беду в семье Равиловых откликнулись коллеги Вячеслава по «Опоре России». Они объявили о сборе средств в помощь вдове молодого предпринимателя.