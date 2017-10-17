В Самаре в ходе массовой драки получил ножевое ранение молодой человек

Информация о госпитализации в медицинское учреждение 23-летнего молодого человека с ножевым ранением поступила в полицию Самары 15 октября, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

При выяснении обстоятельств случившегося сотрудники полиции установили, что компания из троих друзей находилась около дома на улице Самарской. Там между ними и двумя мужчинами произошел конфликт, переросший в драку. В ходе потасовки один из ее участников применил нож, нанеся ранение своему оппоненту. Работавшие на месте преступления оперативники собрали необходимые для следствия материалы.

После обобщения собранной информации полицейские установили личность подозреваемого в нанесении ножевого ранения потерпевшему. Им оказался 29-летний житель Самары, ранее не привлекавшийся к уголовной ответственности. Отработав возможное местонахождение разыскиваемого, полицейские задержали его. В ходе общения с сотрудниками полиции мужчина не стал отрицать своей вины. Предполагаемое орудие преступление — складной нож, к настоящему времени изъято.